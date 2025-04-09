Ticaret savaşları kızıştı: AB'den ABD'ye ilk misilleme!

Ticaret savaşları kızıştı: Avrupa Birliği, ABD'nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı vergiye misilleme olarak 21 milyar dolar tutarında ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisini onayladı.

Avrupa Birliği, ABD'nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı vergiye misilleme olarak 21 milyar dolar tutarında ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisini onayladı.

Avrupa Birliği, ABD’nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirilecek.

Avrupa Birliği, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı ticaret vergilerine karşı ilk somut adımı attı. Birliğin 27 üyesi, Çarşamba günü gerçekleştirilen oylamada, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesinin son halini kabul etti. Böylece AB, Washington’a karşı ticaret kartlarını masaya koymaya hazırlanıyor.

Hedefte soya ve dana eti var

Onaylanan yeni listede, ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor. Ancak ilk taslakta bulunan Amerikan viskisi, bloğun kendi içecek üreticilerini koruma kaygısıyla listeden çıkarıldı. Bu değişiklik, bazı AB ülkelerinden gelen geri bildirimlerin ardından yapıldı.

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15 Nisan'da yürürlüğe girecek

AB’nin ticaret politikalarını yöneten Avrupa Komisyonu, bu hamleyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın “adil olmayan uygulamalar” gerekçesiyle başlattığı gümrük vergilerine doğrudan karşılık verildiğini açıkladı. Vergilerin 15 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlanacağı duyuruldu.

Brüksel: “Masada uzlaşıya açığız”

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, “ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir” mesajını verdi. Brüksel, gerilimi tırmandırmak yerine, müzakere kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu da vurguladı.

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