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25 Kasım reyting sonuçları şaşırttı! AB ve Total'de 25 Kasım 2024 Pazartesi en çok izlenen yapımlar belli oldu

Televizyon programlarının kıyasıya yarışması devam ederken, AB ve Total'de 25 Kasım 2024 Pazartesi en çok izlenen yapımlar belli oldu.

25 Kasım reyting sonuçları şaşırttı! AB ve Total'de 25 Kasım 2024 Pazartesi en çok izlenen yapımlar belli oldu
Yayınlanma:

Televizyon dizi ve programları her gün birbiriyle yarışıyor. Pazartesi günü de birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarında yer aldı. 25 Kasım Pazartesi gününe ait veriler yayınlandı. İşte, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü reyting sonuçları ve izlenme oranları...

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25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL SIRALAMA)

1-Uzak Şehir, Kanal D
2-Kızıl Goncalar, Now
3-Esra Erol'da, ATV
4-Uzak Şehir (Özet), Kanal D
5-Selçuk Tepeli İle Ana Haber, Now
6-Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV
7-Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TRT 1
8-Kızıl Goncalar (Özet), Now

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25 KASIM PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

1-Kızıl Goncalar, Now
2-Uzak Şehir, Kanal D
3-Kızıl Goncalar (Özet), Now
4-Kalpazan, Show TV
5-MasterChef Türkiye, TV 8
6-Uzak Şehir (Özet), Kanal D
7-Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV
8-Selçuk Tepeli İle Ana Haber, Now
9-Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TRT 1
10-Esra Erol'da, ATV

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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