Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu
Yayınlanma:
25 Mart 2025 16:43
Yeşil çamın efsane isimlerinden biri olan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmeden sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu.
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Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 21 Mart gecesi hayata gözlerini yuman Akın, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
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VASİYETİNE UYGUN VEDA
Sanat hayatı boyunca şıklığı ve zarafetiyle hafızalara kazınan Filiz Akın, vasiyeti gereği sessiz sedasız uğurlandı. Eşi Sönmez Köksal, yaptığı açıklamada, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu kaybettim. Vasiyeti doğrultusunda tüm dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun…" sözleriyle acı haberi duyurdu.
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EZARINDA PAPATYALAR AÇTI
Usta oyuncunun mezarındaki papatyalar, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Siyah granit taştan yapılan mezarın üzeri tamamen beyaz papatyalarla süslenmişti. Bu özel detay, Filiz Akın'ın sinema kariyerinde taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlattı.
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1960'lı yıllarda "Papatya" lakabıyla anılan sanatçı, özellikle 1964 yapımı "Papatya" filmiyle bu isimle özdeşleşmişti. Zarif ve romantik imajıyla sinemada bir döneme damga vuran Akın, hayranları tarafından da bu isimle anılıyordu.
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Onu son yolculuğuna uğurlayanlar, mezarına bırakılan papatyalarla onun sinema tarihindeki izlerini yaşatmaya devam ediyor. Filiz Akın, Yeşilçam'ın en özel yıldızlarından biri olarak daima hatırlanacak.
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TAZİYE MESAJLARI DA UNUTULMAZ SANATÇIYA SAYGI DURUŞUYDU!
A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
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Ardı ardına gelen taziye mesajları da büyük dikkat çekti. İşte o mesajlar...
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YASEMİN SAKALLIOĞLU
KAYNAK: SABAH