Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu

VASİYETİNE UYGUN VEDA

Sanat hayatı boyunca şıklığı ve zarafetiyle hafızalara kazınan Filiz Akın, vasiyeti gereği sessiz sedasız uğurlandı. Eşi Sönmez Köksal, yaptığı açıklamada, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu kaybettim. Vasiyeti doğrultusunda tüm dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun…" sözleriyle acı haberi duyurdu.