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Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu

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Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu
Yeşil çamın efsane isimlerinden biri olan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmeden sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu.
Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 1 121

Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 21 Mart gecesi hayata gözlerini yuman Akın, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 2 221

VASİYETİNE UYGUN VEDA

Sanat hayatı boyunca şıklığı ve zarafetiyle hafızalara kazınan Filiz Akın, vasiyeti gereği sessiz sedasız uğurlandı. Eşi Sönmez Köksal, yaptığı açıklamada, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu kaybettim. Vasiyeti doğrultusunda tüm dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun…" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 3 321

EZARINDA PAPATYALAR AÇTI

Usta oyuncunun mezarındaki papatyalar, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Siyah granit taştan yapılan mezarın üzeri tamamen beyaz papatyalarla süslenmişti. Bu özel detay, Filiz Akın'ın sinema kariyerinde taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlattı.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 4 421

1960'lı yıllarda "Papatya" lakabıyla anılan sanatçı, özellikle 1964 yapımı "Papatya" filmiyle bu isimle özdeşleşmişti. Zarif ve romantik imajıyla sinemada bir döneme damga vuran Akın, hayranları tarafından da bu isimle anılıyordu.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 5 521

Onu son yolculuğuna uğurlayanlar, mezarına bırakılan papatyalarla onun sinema tarihindeki izlerini yaşatmaya devam ediyor. Filiz Akın, Yeşilçam'ın en özel yıldızlarından biri olarak daima hatırlanacak.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 6 621

TAZİYE MESAJLARI DA UNUTULMAZ SANATÇIYA SAYGI DURUŞUYDU!

A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 7 721

Ardı ardına gelen taziye mesajları da büyük dikkat çekti. İşte o mesajlar...

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 8 821

NEBAHAT ÇEHRE

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 9 921

HÜLYA KOÇYİĞİT

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 10 1021

HATİCE ŞENDİL SAĞYAŞAR

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 11 1121

AJDA PEKKAN

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 12 1221

EBRU GÜNDEŞ

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 13 1321

PERİHAN SAVAŞ

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 14 1421

RABİA SOYTÜRK

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 15 1521

DOĞU DEMİRKOL

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 16 1621

İBRAHİM BÜYÜKAK

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 17 1721

ESRA CEYHAN

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 18 1821

SERHAT TEOMAN

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 19 1921

ZEYNEP ÇAMCI

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 20 2021

TUĞÇE TAYFUR

Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilmişti! Filiz Akın'ın mezarındaki o detay yürekleri burktu 21 2121

YASEMİN SAKALLIOĞLU

KAYNAK: SABAH

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