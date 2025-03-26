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Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı!

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Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı!
Dünya devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Instagram'dan resimlerini beğendiği güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'a gönlünü kaptırdı.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 1 19

Bir magazin programında aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 2 29

Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 3 39

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. AnnesiArnavut kökenli olan oyuncunun babası Antalyalıdır. İlk kez 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol almıştır. Oyuncu Kardeşlerim dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir

Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 4 49

.2022 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisi ile kendi gibi oyuncu arkadaşı Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerine aday olmuştur. Su Burcu Yazgı Coşkun, böylelikle o sene 2 ödül birden kazanmıştır.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 5 59
Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 6 69
Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 7 79
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Milli futbolcu Kenan Yıldız, güzel oyuncuyla aşka yelken açtı! 9 99
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