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Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali...

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Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali...
Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali...
Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 1 18

Dün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Osman Sınav'ın gerçekleştiremediği hayali ortaya çıktı. Sınav'ın mesleği adına kurduğu hayallerden biri de ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile çalışmaktı.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 2 28

'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav'dan acı haber gelmişti.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 3 38

Uzun süredir kanserle mücade eden Osman Sınav, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 4 48

Hayalini açıklamıştı
Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı. "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 5 58

Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı. Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 6 68

Teklifi kabul edememişti
Ne var ki takviminde önceden belirlenmiş başka yapımlar olduğu için Eva Green, teklifi kabul edemedi

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 7 78

Eva Green, yıllar sonra bir başka film için Türkiye'ye geldi. Green, 2024'ün Aralık ayında; Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği, Bahman Ghobadi'nin yönettiği 'Ağaçlar' adlı sinema filminin çekimleri için İstanbul ve Mardin'de kamera karşısına geçti.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali... 8 88

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Sınav'ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak.

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