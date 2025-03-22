Survivor'da alevlenen sürpriz aşkı Acun Ilıcalı duyurdu: İşte, merak edilen o ikili...

"GİZEMLİ KAYBOLUŞ"

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre'nin gecenin bir vakti adada kaybolduğu ve ekip tarafından uzun süre bulunamadığı belirtilmişti. Acun Ilıcalı, o anları "Yunus Emre kamptan yürüyerek ayrılıyor ve bir tur atacağım diyor. Ancak saatler geçiyor ve ortada yok. Ekip alarma geçiyor, neyse ki haber geliyor." sözleriyle anlatmıştı.