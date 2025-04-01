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Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu

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Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu
Kuzeyin oğlu Volkan Konak'ın konser sırasında şarkı söylerken sahnede kalp krizi geçirerek ölmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlülerden arka arkaya mesajlar yağdı: Yaktın bizi kuzeyin oğlu
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 1 135

Volkan Konak'tan acı haber geldi. 58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı.

Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 2 235

AÇIKLAMA YAPILDI

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 3 335

"40 DAKİKA BOYUNCA CPR UYGULANDI"

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise, "30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi.

Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de "ex duhul" (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı.

Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi"

Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 4 435

KALP MASAJI YAPILDI VE HASTANEYE KALDIRILDI!

Şarkıcıya kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konak, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 5 535

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ!

Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatının ardından sanat camiasını da yasa boğan Karadeniz müziğinin ünlü ismi için pek çok sanatçı paylaşım yaptı. İşte taziye mesajları...

Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 6 635
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 7 735
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 8 835
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 9 935
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 10 1035
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 11 1135
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 12 1235
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 13 1335
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 14 1435
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 15 1535
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 16 1635
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 17 1735
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 18 1835
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 19 1935
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 20 2035
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 21 2135
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 22 2235
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 23 2335
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 24 2435
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 25 2535
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 26 2635
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 27 2735
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 28 2835
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 29 2935
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 30 3035
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 31 3135
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 32 3235
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 33 3335
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 34 3435
Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden mesajlar arka arkaya geldi: Yaktın bizi kuzeyin oğlu 35 3535
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