Google, İmamoğlu'nun tutuklanma sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı. Google arama motoru, Yolsuzluk soruşturması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için harekete geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı arama sonuçlarından kaldırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının Google dikkat çeken bir harekete imza attı. Google'da İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı arama sonuçlarından kaldırıldı.

Google, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından , "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı. EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi. GOOGLE, "İBB BAŞKANI" UNVANINI KALDIRDI İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Google'e girip arama yapanlar dikkat çeken bir sonuçla karşılaştı. Google'ın Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdığı görüldü. İmamoğlu'nun isminin yanında "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" notu kaldı. Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : İBB yolsuzluk 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡