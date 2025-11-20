  1. Anasayfa
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri belli oldu: İşte, A Milli Takım'ın rakibi!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi açıklandı...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi açıklandı...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi Romanya oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, düzenlenen törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi, kura çekimine 4. torbadan katılan Romanya oldu.

Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova karşılaşmasının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri şöyle:

A YOLU:
İtayla - Kuzey İrlanda
Galler - Bosna Hersek

B YOLU:
Ukrayna - İsveç
Polonya - Arnavutluk

C YOLU:
TÜRKİYE - ROMANYA
Slovakya - Kosova

D YOLU:
Danimarka - Kuzey Makedonya
Çekya - İrlanda Cumhuriyeti,

2026 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off eşleşmeleri:

1. yol: Yeni Kaledonya - Jamaika galibi / Demokratik Kongo
2. yol: Bolivya - Surinam galibi / Irak

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında yapılacak. Bu aşamada toplam 16 takım yer alacak ve grup ikincilerine ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nden de 4 takım mücadele edecek.

Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turunda rakibini yenerse Dünya Kupası'na gitme şansını devam ettirecek.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

