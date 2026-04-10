2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Pendik Belediyesinin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı konuşmada en fazla yatırım ve en fazla sosyal yardım yapan belediye olduklarını yineleyerek “2019-2026 dönemi güncel yatırımımız yaklaşık 24 milyar TL. SGK’ya, Valiliğe, bankalara hiçbir borcumuz olmadan yolumuza devam ediyoruz.”dedi.

Pendik’in artan nüfusuna da değinen Başkan Ahmet Cin: “Nüfusumuz 752 bin bile olsa yakın zamanda 1 milyona çıkacak. Projelerimizi ve yatırımlarımızı şimdiden buna göre planladık.” dedi.

Öte yandan konuşmasında 2 spor kompleksi müjdesi daha veren Başkan Ahmet Cin: “Eski kaymakamlık binasının olduğu yere ulusal maçların oynanacağı tribünün de bulunacağı bir spor kompleksi yapacağız. Yine Kurtköy Kapalı Spor Salonu’nun yanına Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi formatında bir kompleks yapılacak.” dedi

Pendik Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Faaliyet raporu üzerine gerçekleştirilen konuşmaların ardından yapılan oylamayla Pendik Belediyesinin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile meclisten geçti. Belediye Başkanı Ahmet Cin 7 yıllık görevi boyunca yaptığı icraatları sunum eşliğinde anlattı. Başkan Ahmet Cin son zamanlarda dünyadaki gelişmelerin ülkemizi ve Pendik’i de etkilediğini belirterek “Pendik ölçeğinde bu gelişmeleri zarar görmeden atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah ‘barış adası’ olma konumumuzu devam ettiririz. Dünya 5’ten büyüktür mesajının önemini bir kez daha görüyoruz.” dedi.

“Hiçbir borcumuz olmadan yolumuza devam ediyoruz”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında belediye bütçesinin yüzde 42’sini yatırıma, yüzde 8’ni de sosyal yardımlara ayrıldığını belirterek “Başka hangi belediyede bu imkan var, bakın. 2019-2026 döneminde güncel yatırım miktarı yaklaşık 24 milyar TL oldu. En fazla yatırım ve en fazla sosyal yardım yapan belediyeyiz. Pendik Belediyesi olarak SGK’ya, Valiliğe, bankalara hiçbir borcumuz olmadan yolumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“1 milyonluk nüfusa göre yatırım ve proje yapıyoruz”

Konuşmasında Pendik’in nüfusuna da değinen Başkan Ahmet Cin, bu konuda öngörülü davrandıklarını belirterek “185 bin genç var, 18 yaş altı; 65 yaş üstü ise 90 bin civarı nüfus var. Nüfusumuz 752 bin bile olsa yakın zamanda 1 milyona çıkacak. Buna göre projelerimizi ve yatırımlarımızı planladık.” dedi.

“En büyük spor kompleksini yapacağız”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında 2 yeni spor kompleksinin müjdesini verdi. Bunlardan eski kaymakamlık arsasına yapılacak binanın Pendik’in en büyük spor kompleksi olacağını belirten Başkan Ahmet Cin: “Eski kaymakamlık binasının olduğu yere, ulusal maçların da oynanacağı büyük bir spor kompleksini yapacağız. Bir spor kompleksi de Kurtköy Kapalı Spor Salonu’nun yanına, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi formatında yapılacak. Burası 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak.” dedi.

“Sosyal tesislere çok talep var”

Sunumunda sosyal tesislere de değinen Başkan Ahmet Cin, bu tesislere Pendiklilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Başkan Ahmet Cin konuşmasında “Sosyal tesislerde çok talep alıyoruz. 13’e çıkardık sayılarını. Çamlık PenCR Kahve’yi de hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kavakpınar’a da yapacağız. Bununla birlikte toplam tesis sayısını 16’ya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, emeklilerimiz yüzde 25 indirimle buralardan yararlanıyor. Pendik kart sahipleri de yüzde 15 indirimle yararlanıyor.” dedi.

“YETGİM 500 kişiye istihdam sağladı”

Sunumunda Pendik Belediyesi YETGİM’e değinen Başkan Ahmet Cin: “Burası örnek olacak bir proje. İstanbul Kalkınma Ajansından destek aldık, şu anda yoğun faaliyet içinde. Özel sektörün istediği kursları burada açıyoruz. Şimdiye kadar 1.828 kursiyer sertifika aldı, 500 kişiye istihdam sağlandı.” ifadelerine yer verdi.

“Neredeyse her mahallede kütüphane olacak”

24 olan kütüphane sayısını daha da artıracaklarını belirten Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te kütüphane sayısını 24’e çıkardık. Millet Bahçesi’ndeki kütüphane, yakın zamanda şehir müzesi ve Kavakpınar’daki kütüphaneyi de yenileyerek toplam kütüphane sayısını 28’e çıkaracağız. Köylerimizdeki kütüphane alanlarını da saydığımızda 33 tane olacak. 36 mahallemiz var. Neredeyse her mahalleye bir kütüphane düşecek.” şeklinde konuştu.

Kapalı semt pazarlarının sayısı artacak

Kapalı semt pazarları uygulamasının devam edeceğini ifade eden Başkan Ahmet Cin, Pendik’te 20 semt pazarı bulunduğunu bunun 5’inin kapalı semt pazarı şeklinde hizmet verdiğini ifade ederek bu sayıyı artıracaklarını söyledi.

2026’da tamamlanacak ve açılışı yapılacak yatırımları sıraladı

Belediye Başkanı Ahmet Cin, sunumunun sonunda 2026 yılında yapılacak, tamamlanacak ve açılışı gerçekleştirilecek yatırım ve projeleri sıralayarak şöyle dedi:

-Yeni belediye binasında son aşamaya gelindi. Çevre düzenleme ihalesini yaptık, burası nitelikli hizmet binası ve buluşma merkezi olacak. Belediye meclisi modern ve nitelikli olacak.

-Çamlık PenCR Kafe açılışımız olacak.

-Şehir müzesi, yanında kafe ve camiyi bu yıl içinde tamamlayacağız.

-Yeşilbağlar ASM de bu yıl açılacak.

-Doğu Mahallesi Kapalı Otoparkı’nın (İrşad Camii Otoparkı) açılışını yapacağız.

-Hayvan Barınağı hazır hale gelecek.

-Pendik Millet Bahçesi’nde bilim ve doğa müzesini hazır hale getireceğiz.

-Çamçeşme Semt Merkezi’nin yapımına başlanacak.