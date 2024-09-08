2024 yılında en çok o kazandırdı! İşte altından daha çok kazandıran o yatırım...

Geçtiğimiz yıllarda en yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı olan altın, bu yıl zirveye yükselecek gibi görünüyor. 2024 yılında en çok para kazandıran yatırım türü hangisi?

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2024 yılında en çok o kazandırdı! İşte altından daha çok kazandıran o yatırım...

Türkiye, büyük bir ekonomik krizden geçtiği için elinde kalan son parasını nereye yatırmalı ve nerede tutmalıdır? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların uzun süredir yakın markajda tuttuğu isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle altına ilişkin tahminleri tutan İslam Memiş, bu tahminlerini sık sık değiştirerek, gidişata göre güncellediği rakamları her yıl paylaşıyor. Geçtiğimiz gün İslam Memiş, en çok kazandıran yatırım aracını ele aldı. Memiş, bu yılın en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı ve kazanç oranını açıkladı. İslam Memiş, 2024 yılında en çok kazandıran yatırım türünün hangisi olduğunu söylüyor.

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“GRAM ALTIN YATIRIMCISINA YÜZDE 40 KAZANDIRDI”

Altınla ilgili olarak, "2024 yılına ilişkin bir sloganımız vardı: "2024'de altın, altın çağını yaşayacak" ve İslam Memiş, sosyal medya hesabından kazançlarını hesaplayarak bu rakamları paylaştı. Yılın başından bu yana gram altın yatırımcısına yüzde kırk kazandırdığını belirtti. Ardından, İslam Memiş en çok kazandıran yatırım aracı hakkında konuştu.

Yılın en çok kazandıran yatırım aracını da Memiş açıkladı. En çok kazandıran yatırım aracı yatırımcısına yüzde 44 kazandırıyor. İslam Memiş, altından sonra sık sık yatırım yapmayı önerdiği gümüşün sene başından bu yana yüzde 44 kazandırdığını söyledi. Gümüşle ilgili olarak İslam Memiş, "Peki gümüş için ne dedim?" diye sordu. 2024 yılının kralı Yıl başından bu yana %44'lük bir kazanç sağladı.

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