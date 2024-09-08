Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları

Çaykur'un çay fiyatlarına yaptığı zamlar sonrası yeni tarife açıklandı.



ÇAYA BİR ZAM DAHA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), iki aylık aradan sonra tüm ürünlerine bir zam daha yaptı. Bu, tiryakileri üzecek bir karardı. Yeni zam oranı %18 oldu.

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9 Eylül'den itibaren ÇAYKUR'un yeni zammı yürürlüğe girecek.



ZAMLI ÇAY FİYATLARI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı, çaya yapılan zamların ardından yeni fiyat listesini açıkladı.



Zamlı çay listesine göre, bir kilogram tiryaki çayının önerilen satış fiyatı 262 TL oldu.



Turist çayının kilogramı 268 TL, filiz çayının kilogramı ise 282 TL.