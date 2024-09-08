Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları

ÇAYKUR, çay fiyatlarına 2 ay aradan sonra kallavi bir zam daha yaptı. Zamlı çay fiyatlarını ve diğer merak edilen tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları

Çaykur'un çay fiyatlarına yaptığı zamlar sonrası yeni tarife açıklandı.

ÇAYA BİR ZAM DAHA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), iki aylık aradan sonra tüm ürünlerine bir zam daha yaptı. Bu, tiryakileri üzecek bir karardı. Yeni zam oranı %18 oldu.

Performansı eleştiriliyordu! Galatasaray maaşını arttırıyorPerformansı eleştiriliyordu! Galatasaray maaşını arttırıyor

İslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeliİslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeli



9 Eylül'den itibaren ÇAYKUR'un yeni zammı yürürlüğe girecek.

ZAMLI ÇAY FİYATLARI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı, çaya yapılan zamların ardından yeni fiyat listesini açıkladı.

Zamlı çay listesine göre, bir kilogram tiryaki çayının önerilen satış fiyatı 262 TL oldu.

Turist çayının kilogramı 268 TL, filiz çayının kilogramı ise 282 TL.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
8 Eylül Pazar altın fiyatları ne kadar? Güncel Gram, çeyrek, cumhuriyet ve diğer altın fiyatları
8 Eylül Pazar altın fiyatları ne kadar? Güncel Gram, çeyrek, cumhuriyet ve diğer altın fiyatları
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
İkiz bebek yardımı nedir? İkiz bebek yardımı kimler alabilir?
İkiz bebek yardımı nedir? İkiz bebek yardımı kimler alabilir?
Fitch kararı sonrası Bakan Şimşek'ten son dakika açıklaması: Not artırımı alan tek ülkeyiz
Fitch kararı sonrası Bakan Şimşek'ten son dakika açıklaması: Not artırımı alan tek ülkeyiz
Son Haberler
Nafaka alma detayları değişti! Nafaka almak için ne kadar evli kalmak gerekiyor?
Nafaka alma detayları değişti! Nafaka almak için ne kadar evli kalmak gerekiyor?
Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları
Çay fiyatları dudak uçuklatacak! Güncel çay fiyatları
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin Güran nerde bulundu? Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü, nasıl öldürdü?
Narin Güran nerde bulundu? Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü, nasıl öldürdü?
İslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeli
İslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeli
SGK uzmanı ilk kez açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
SGK uzmanı ilk kez açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Çok Okunanlar
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Bugün burç yorumları neler? 8 Eylül Pazar başak, yengeç... Bir ilişki zorluğu ortaya çıkabilir veya zirveye ulaşabilir
Bugün burç yorumları neler? 8 Eylül Pazar başak, yengeç... Bir ilişki zorluğu ortaya çıkabilir veya zirveye ulaşabilir
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Narin cinayetinin sır perdesini aralayacak iki önemli kanıt! Çuval ve Pembe terlik detayı
Türkiye günlerdir Narin Güran'dan haber bekliyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu
Türkiye günlerdir Narin Güran'dan haber bekliyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu
Benzine indirim geldi! 6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim geldi! 6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Altın ne kadar oldu? 6 Eylül altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 6 Eylül altın fiyatları
Yorumlananlar