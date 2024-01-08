Bankada parası olan yaşadı: Ne ev, ne araba, ne hisse bu kadar kazandırıyor! Oranı gören soluğu bankada alıyor…

Eşine az rastlanır bir olay şu sıralarda Türkiye’de gerçekleşiyor. Devir artık parayla para kazanma devri… Bunu fırsat bilen bankalar ise, kampanya üstüne kampanya yapıyor. Ne milyonluk araba ne milyonluk evin getirisi bu kadar fazla. İşte yılın yeni mevduat hesapları…

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Bankada parası olan yaşadı: Ne ev, ne araba, ne hisse bu kadar kazandırıyor! Oranı gören soluğu bankada alıyor…

2023 yılının Mayıs ayına kadar ev, araba, arsa ve diğer yatırım enstrümanları kullanıcının parasına para katıyordu. Ancak yeni kabine ile TCMB’nin başına geçen Hafize Gaye Erkan, tüm bilinenleri yıktı.

Faizlerde agresif artışla birlikte, vatandaşlar bir anda mevduat hesaplarına yöneldi. Üst üste yaşanan faiz artışlarıyla son yılların en büyük rekorları görüldü. Hal böyle olunca parası olan bankaya koştu.

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PARASI OLAN BANKAYA KOŞUYOR

Konuttaki getirinin düşmesiyle beraber vatandaş alternatif yatırım aradı. Kazancına kazanç eklemek isteyenin ilk durağı ise mevduat faizleri oldu. 2023 yılında yapılan son faiz artışıyla oranlar adeta tavan yaptı.

Parası olan bankaya adeta koşarcasına gidiyor. Oranları ve getiriyi görenlerin ise, adeta gözleri parlıyor. Evini, arabasını satan birçok kimse parasını anında mevduat faizinde değerlendiriyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ TAVAN YAPTI

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın paylaştığı bir habere göre; Merkez Bankası'nın faizi artırması mevduat faizlerine de yükseliş getirdi. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 42,50 seviyesine yükseltmesiyle beraber 32 günlük faiz oranı yüzde 46’yı gördü.

Son paylaşılan verilere göre ise 3 aylık mevduat faizlerinin durumunu ortaya koyuyor. 3 aylık mevduat faizlerinde oran yüzde 52,50 seviyesine kadar çıktı. Buna göre;

  • 100 bin lirası olan birisi 3 aylık vadede 12 bin 468 lira,
  • 500 bin lirası olan 62 bin 343 lira,
  • 1 milyon lirası olan ise 124 bin 687 lira,

faiz getirisi alabiliyor.

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660 BİN LİRANIN GETİRİSİ 25 BİN LİRAYA ULAŞTI

  • 660 bin liranın yüzde 47 faiz getirisi; 25 bin 835 TL
  • 660 bin liranın yüzde 46 faiz getirisi; 25 bin 286 TL
  • 660 bin liranın yüzde 45 faiz getirisi; 24 bin 736 TL
  • 660 bin liranın yüzde 41.50 faiz getirisi; 22 bin 812 TL

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