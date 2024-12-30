20 gündür her yerde aranan gencin cesedi, bakın nerede bulundu!

20 gündür her yerde aranan genç, ölü bulundu: İstanbul'da yaklaşık 20 günden beri aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler 120 metre yükseklikteki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce kayıplara karıştı. Endişeli ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler harekete geçti ve gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Sonrasında arama çalışmaları bu yönde sürdü.

CESEDİ 120 METRE YÜKSEKLİKTE UÇURUMDA BULUNDU

Tam 20 gün sonra Irmak'tan kötü haber geldi. Talihsiz gencin cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Cesedin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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