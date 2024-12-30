  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor?

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor?

Yayınlanma:
Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor?
Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? İşte, o hava durumunun detayları....
Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 1 16

Son verilere göre yağışlar devam edecekken bir diğer yandan da İstanbul için beklenen kar tarihi için bilgi verildi.

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 2 26

İstanbul 15 günlük süre boyunca kar yağışının da etkisi altına girebilir

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, ocak ortasından şubat ayına kadar 2 ayı kapsayan süreçte İstanbul'un 15 günlük kar yağışı alacağını duyurdu.

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 3 36

Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde.

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 4 46

HANGİ BÖLGELER YAĞIŞ ALACAK?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 5 56

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi: Kar kapıda! İstanbul, 15 gün boyunca karın etkesine mi giriyor? 6 66

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

HABERE YORUM KAT