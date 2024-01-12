Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri şimdi duyuruldu. Ankaragücü-Rizespor maçında saldırıya uğradıktan sonra Halil Umut Meler haftalar sonra maç yönetecek.

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Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?

Trendyol Süper Lig'deki haftanın hakemleri duyuruldu. TFF, "Trendyol Süper Lig'in 20. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi kullanılarak belirlendi.

Ankaragücü ile Rizespor arasındaki maçta saldırıya uğrayan Halil Umut Meler haftalar sonra sahada olacak. İstanbulspor-Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın Maçları ve Hakemleri

CUMARTESİ

Atakaş Hatayspor-Siltaşyapı Pendikspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: ÖMER FARUK TURTAY

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: ARDA KARDEŞLER

Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: VOLKAN BAYARSLAN

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: MERT GÜZENGE

PAZAR

İstanbulspor-Konyaspor: HALİL UMUT MELER

Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: BURAK ŞEKER

Antalyaspor-Trabzonspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

Gaziantep FK-Fenerbahçe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

PAZARTESİ

Galatasaray-Kayserispor: ATİLLA KARAOĞLAN

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