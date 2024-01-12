Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?

Trendyol Süper Lig'deki haftanın hakemleri duyuruldu. TFF, "Trendyol Süper Lig'in 20. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi kullanılarak belirlendi.
Ankaragücü ile Rizespor arasındaki maçta saldırıya uğrayan Halil Umut Meler haftalar sonra sahada olacak. İstanbulspor-Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın Maçları ve Hakemleri
CUMARTESİ
Atakaş Hatayspor-Siltaşyapı Pendikspor: MUHAMMET ALİ METOĞLU
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: ÖMER FARUK TURTAY
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: ARDA KARDEŞLER
Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: VOLKAN BAYARSLAN
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: MERT GÜZENGE
PAZAR
İstanbulspor-Konyaspor: HALİL UMUT MELER
Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: BURAK ŞEKER
Antalyaspor-Trabzonspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
Gaziantep FK-Fenerbahçe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
PAZARTESİ
Galatasaray-Kayserispor: ATİLLA KARAOĞLAN