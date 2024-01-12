Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…

Günümüzde pek çok kimsenin nakit ihtiyacı bulunuyor. Vatandaş, gıdadan elektronik eşyaya, barınmadan otomobile kadar birçok konuda ihtiyacını karşılamak istiyor. Fakat enflasyon ve döviz kuru alışverişi zaman zaman kısıtlıyor.

Elinde nakiti olmayanlar ürünlere erişemiyor ve zamlardanda çok etkileniyor. Zamlardan etkilenmemek için bankalarda yer alan ihtiyaç kredisi tüketiciye adeta ilaç gibi geliyor. İşte Yapı Kredi’den ilaç gibi kampanya…

50 BİN LİRALIK İHTİYAÇ KREDİSİ

Bankalar dönemsel olarak eski ve yeni müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Bu kredi imkanlarında bazı avantajlar tüketiciyi daha çok cezbediyor. Yapı Kredi bankası, ihtiyacı olan müşterilere 50 bin liralık kredi imkanı sunuyor.

12 ay taksitle sunulan kredi kullanıcının ihtiyacını karşılamak için sunuluyor. Müşterinin isteğine göre kullanıcılara özel kredi tutarı 36 aya kadar yapılandırılabiliyor.

ŞİMDİ AL 3 AY SONRA ÖDE

Yapı Kredi bankasının sunduğu 50 bin lira ihtiyaç kredisi üstelik 3 ay ertelemeli. Vatandaş, aldığı 50 bin liralık kredinin ödemesine 3 ay sonra başlayabilecek.