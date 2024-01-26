19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!

Kocaeli'de bir elektronik mağazasında uzayan kuyruk izdiham yarattı. Müşteriler kapı açılır açılmaz mağazadaki 19 liralık ütülere ve televizyonlara yöneldi.

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19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!

Kocaeli'de bir elektronik mağazasının açılışında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kapının açılmasıyla indirimli ürünlere yöneldi. Vatandaşlar özellikle 19 TL'ye satılan ütüye ve televizyonlara rağbet gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni açılan bir elektronik mağazası kampanya başlattı. Kampanyayı açılıştan önce duyan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla hemen indirimli ürünlere doğru yöneldi.

19 TL ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!

Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları öğrenci olan çocuğu, kimi doğum günü olan eşi, kimisi ise evi ve kendisi için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle kampanya dolayısıyla 19 TL'ye satılan 800 TL değerindeki ütüye rağbet gösterdi. Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca çalışanlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

19 TL ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!

"Kalabalık olacağını tahmin etmiyordum"

Sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ifade eden Mesut Durmuş, "Gece vardiyasından çıkıp alışveriş için sıraya girdim. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Bugün eşimin doğum günü. Bu sebeple eşime hediye olarak akıllı saat almak istiyorum" dedi.
Alışverişe çocuğu ile gelen Öznur Barış, "Tablet almak istiyorum, diğer tabletimiz çok eskidi. Kalabalık var. Erkenden saat 09.00'da sıraya girdik" diye konuştu.

19 TL ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!

"Beklediğimize değse bari"

Kampanyadan dün haberinin olduğunu, bu sebeple gece vardiyasından çıktıktan hemen sonra mağazaya geldiğini ve sıraya girdiğini belirten Hülya Yavuz, "Dün telefon almaya geldiğimizde bugün indirim olacağını öğrendik. Kızım öğrenci olduğu için ona laptop almaya geldik. Bizim alacağımız laptop burada 8 bin TL, dışarıda 13 bin TL. Ayrıca ütü fiyatı 20 TL’ye düşmüş. Kalabalık var, ürünler yeterli olur mu bilmiyorum, beklediğimize değse bari" şeklinde konuştu.

Alışverişini yapan Selçuk Sağlam da, "Televizyon, telefon, kulaklık aldım. Fiyatlar uygun" ifadelerini kullandı.
2 televizyon alan Feyzanur Demirtaş ise "Fiyatlar dışarıya göre uygun. Yeni aldığımız eve televizyon almak için geldik. 2 tane televizyon aldık. Yoğunluk var, rağbet fazla" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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