Uzmanlardan açıklama: ''Durum ciddi! Mevsimler kayıyor''

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, önemli açıklamalarda bulunarak, ''Son 10 yılın verilerini incelediğimizde kış mevsiminde kar miktarında ciddi oranlarda düşüşlerin olduğunu görüyoruz'' dedi.

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Uzmanlardan açıklama: ''Durum ciddi! Mevsimler kayıyor''

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, küresel ısınmayla birlikte ciddi boyutta mevsim kaymalarının olduğunu belirtti.
Küresel ısınma dünya genelinde kimi yerlerde kuraklığa sebep olurken, kimi yerlerde ise sel ve taşkınlara yol açıyor.

Meydana gelen iklim değişikliği ile birlikte okyanus ve deniz suları ısınıyor. Özellikle kuraklığın yaşanması ve sıcaklıkların artması insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Son 10 yıllık sonuçlar endişelendirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yağış azlığı ve kuraklığın artmasıyla birlikte Türkiye'de yaşanan iklim değişikliklerine değinen Kartal, “Anadolu Yarımadası kar yağışıyla biliniyor. Küresel ısınmanın en büyük etkilerinden bir tanesi olarak özellikle son 10 yılın verilerini incelediğimizde kış mevsiminde kar miktarında ciddi oranlarda düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bunun beraberinde mevsimlerin kayması ile birlikte yağışlar özellikle kar yağışı olarak değil de, daha çok ilkbahar dönemlerinde yağmur olarak etkisini göstermektedir. Son zamanlarda ölçülen yağış rekoltelerini incelediğimizde son 10 yılın ciddi boyutta en fazla yağmur oranının yüksek olduğu mevsimin ilkbahar olduğunu görüyoruz. Mart ve nisan aylarının bu yağış ortalamasının artmasında öncülük eden aylar olarak söyleyebiliriz” dedi.

Uzmanlardan açıklama: ''Durum ciddi! Mevsimler kayıyor''

Küresel ısınma tarımı da etkiliyor

Küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri olan mevsim kaymasıyla birlikte tarımda meydana gelen olumsuzluklardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Kartal, “Daha çok aralık-ocak döneminde beklediğimiz kar yağışlarını incelediğimizde son zamanlarda özellikle şubat ayına doğru yağışların çok fazla ağırlık kazandığını görüyoruz. Bu açıdan düşünüldüğünde ciddi boyutta mevsim kaymaları söz konusudur. Mevsim kaymalarının küresel ısınmayla birlikte en büyük etkisini tarım sahalarında, tarım alanlarında ve tarım planlamalarında görüyoruz. Tarımsal vejetasyon dönemi kapsayan alanlarda özellikle bitkilerle birlikte tohumların ekim, yeşerme ve hasat dönemlerini incelediğimizde bu yağışların fazlasıyla gerilere kayması özellikle çiftçilerin planlamalarında, tohumlarını geç ekmesinde, ürünleri geç almasında ve hasatlarında ürün verim kayıpları günümüzde küresel ısınmanın en büyük sonuçları olarak gösterilebilir” ifadelerine yer verdi.

Uzmanlardan açıklama: ''Durum ciddi! Mevsimler kayıyor''

“Su sıcaklıklarının artması, başka yerdeki canlı türlerinin farklı yerlerde de görülmesine sebep olmaktadır”

Küresel ısınmayla birlikte canlıların dağılımında da değişiklikler yaşandığını ifade eden Kartal, “Küresel ısınmanın en önemli etkilerinden biri de canlıların dağılımında değişiklikler yaşanmasıdır. Çünkü biliyoruz ki suların karakterinde özellikle tatlılık ve tuzluluklarının yanında su sıcaklıkları da canlıların optimum yaşama seviyelerini etkilemektedir. Bu yüzden küresel ısınmanın etkisiyle birlikte suların ısınmasıyla su seviyelerindeki sıcaklık değişimleri, bazı yerlerde görülmeyen canlı türlerinin artık görülmesine sebep olmaktadır. Özellikle son dönemlerde haberlerde çıkan balon balıklarını konuşacak olursak, tabii ki yaşam alanlarının genişlediği söylenmekte. Çünkü buzlarda erimelerin meydana gelmesi ve su sıcaklıklarının artması başka yerdeki canlı türlerinin farklı yerlerde de görülmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden deniz içerisindeki canlıların yayılışında olduğu gibi deniz dışındaki canlıların yayılışında da küresel ısınmanın etkileri vardır” dedi.

Uzmanlardan açıklama: ''Durum ciddi! Mevsimler kayıyor''

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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