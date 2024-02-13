Reyting sonuçları açıklandı! Survivor 1. Sırayı kaptırdı 12 Şubat Pazartesi akşamı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir ve Ömer'in yeni bölümleri Survivor All Star 2024'te yayınlandı. İzleyiciler, şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak ettiklerinden, ilk gün araştırmaya başladılar. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? Dünün reyting birincisi, ABC, AB ve Total sıralamaları...