Reyting sonuçları açıklandı! Survivor 1. Sırayı kaptırdı

12 Şubat 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan film, dizi, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Kızıl Goncalar Total'de ilk sırada yer alırken, Survivor All Star ise ikinci sırada yer aldı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi üçüncü oldu.
AB'de ise izleyiciler Kızıl Goncalar dizisini 1. sırada, Survivor All Star'ı 2. sırada ve Kızıl Goncalar dizisini 3. sırada seçti.
Önceki Haftanın Reyting Sonuçları
6 Şubat 2024 Pazartesi akşamı Total, AB ve ABC reyting sıralamaları şöyleydi:
TOTAL
1 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
2 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
3 – Deprem Özel
AB
1 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
2 - ATV Ana Haber
3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
ABC
1 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
2 - ATV Ana Haber
3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert