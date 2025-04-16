Esra Erol'da canlı yayında gözaltı! Damadıyla kaçan kaynanayı dünürü böyle uyarmış: Oğlum sapıktır, evinde yatırma!

Esra Erol'da Türkiye’nin konuştuğu damat ve kayınvalide hakkında son gelişme: Kayınvalidesini hamile bırakan Cuma’nın asker firarisi de olduğu ortaya çıkarken, ikili canlı yayında “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından gözaltına alındı.

Türkiye’nin konuştuğu damat ve kayınvalide, “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından gözaltına alındı. Kayınvalidesini hamile bırakan Cuma’nın asker firarisi olduğu öğrenildi. Hamile bıraktığı kaynanasıyla kaçan 21 yaşındaki damadın babası, "Vakti zamanında dünürümü arayıp, ‘oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Kayseri'de 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan nişanlısı Dilek Şahin'in annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin'i hamile bıraktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki Esra Erol'un programında da gündeme geldi.

Türkiye'nin konuştuğu ahlaksızlığı programında işleyen Esra Erol, kayınvalidesini hamile bırakan genç damadın anlattıkları karşısında çılgına döndü.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

Kayseri'de yaşanan olay şu şekilde gelişti. 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra sık sık kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine başladı. İkili burada samimiyeti ilerletti ve aralarındaki diyalog aşka dönüştü.

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Esra Erol'a katılan ve programda yaşanılanları tek tek anlatan Dilek, nişanlısı Cuma ile annesini birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

''NİŞANLIM, ACIMASIZ BİRİ ONDAN KORKUYORUM''

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısını kaçırdığını anlattı. Yaşadığı kabusu gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin. Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

''EVLENMEYE KAÇTIK''

Güldane Şahin ve Cuma, Esra Erol'a birlikte katılırken yaşadıkları ilişkiden pişman olmadıklarını anlattılar.

Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?", "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat Cuma şu yanıtı verdi; "Evlenmeye kaçtık."

"Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusunada yanıt veren damat Cuma, "Kaynanam oluyordu." cevabını verdi.

Damadın rahat tavırları ve verdiği cevaplar karşısında çılgına dönen Esra Erol, "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyerek öfkesini dile getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hamilelik iddialarının doğruluğu DNA testiyle netlik kazanacakken olayın etik, ahlaki ve hukuki boyutları da tartışılmaya başlandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından RTÜK, Esra Erol'un programındaki yayınla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Esra Erol'da programının dünkü bölümünde, tepkilerin odağındaki damat ve kayınvalide canlı yayında gözaltına alındı.

Cuma Doğan ve birlikte olduğu kayınvalidesi Güldane Şahin'in hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan kayınvalidesini hamile bırakan Cuma’nın asker firarisi olduğu öğrenildi.

Hamile bıraktığı kaynanasıyla kaçan 21 yaşındaki damadın babası, "Vakti zamanında dünürümü arayıp, ‘oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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