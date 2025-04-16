Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!

Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: Binlerce kullanıcıyı barındıran yasa dışı platformun merkezinde şoke eden bir isim, Adana'da yaşayan "John De Vil" takma adı kullanan Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı.

ABD merkezli bir siber operasyon, dünya genelinde çocuk istismarı içeriklerinin dağıtımını yapan karanlık bir internet ağını gün yüzüne çıkardı. Binlerce kullanıcıyı barındıran bu yasa dışı platformun merkezinde ise şoke eden bir isim vardı: Adana'da yaşayan Mehmet Bozüyük. "John De Vil" takma adını kullanan Bozüyük hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturmanın fitili, Temmuz 2024'te Florida'da ateşlendi. TikTok'ta çocuk istismarı içeriği reklamı yapan bir site tespit edildi. Siteye dair yürütülen teknik takip, ağın önemli yöneticilerinden biri olan Krunalkumar Modi'ye ulaştı. Bu bulgu, soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi.

ABD'de Yapılan Operasyonda 1.2 Milyon Video Ele Geçirildi

Modi'nin New Jersey'deki evine düzenlenen operasyonda, çoğunluğu bebeklere ait 1.2 milyon çocuk istismarı videosu bulundu. Ele geçirilen 6 terabayttan fazla veri, bu şebekenin büyüklüğünü ve tehlikesini ortaya koydu. İncelenen dijital materyaller, farklı kıtalardaki kullanıcıları ve yöneticileri açığa çıkardı.

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Soruşturma Kanada ve Diğer Ülkelere Yayıldı

ABD makamlarının paylaştığı bulgular doğrultusunda Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, ağın küresel boyutunu net biçimde gözler önüne serdi.

Çete Liderinin Türkiye'deki Kimliği Ortaya Çıktı

Soruşturmada elde edilen dijital veriler sayesinde, platformun ana yöneticisi olan kişinin Mehmet Bozüyük olduğu saptandı. "John De Vil" takma adıyla dark web ortamında tanınan Bozüyük'ün, Adana'da yaşadığı, evli ve iki çocuk babası olduğu tespit edildi.

Interpol Kırmızı Bülten Çıkardı, Türkiye Soruşturmayı Derinleştiriyor

Interpol, Mehmet Bozüyük hakkında kırmızı bülten çıkardı. Türk güvenlik birimleri, ABD'li yetkililerle iş birliği yaparak Bozüyük'ün yakalanması için harekete geçti. Adana'da başlayan soruşturmada, dijital izler ve banka hareketleri detaylı şekilde inceleniyor.

Bu operasyon, dünya genelinde çocuk istismarına karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası iş birlikleri sayesinde karanlık web'in derinliklerine kadar inen bu soruşturma, suçluların artık saklanacak yer bulamayacağını gösteriyor. Yetkililer, bu tür yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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