11 gündür Kayıp Sümeyye'den haber geldi: Van İl Emniyet Müdürlüğü'ünden önemli açıklama!

Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Aziz, hakkında önemli gelişme yaşandı. Van İpekyolu ilçesinde bulunan Sümeyye için İl Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaparak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesine bilgi verildiğini belirtti.

Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Aziz, İpekyolu ilçesinde bulundu. Van İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencisi Aziz’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesine bilgi verildiğini açıkladı.19 Eylül 2024’te okula gitmek üzere evden ayrılan Sümeyye Aziz, o günden sonra geri dönmemişti. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Van Emniyeti, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2024’te genç kızı İpekyolu ilçesindeki bir evde sağ salim buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Sümeyye Aziz’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haber7

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