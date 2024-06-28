ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek

Borç transferi kredisi kampanyası, ING Bank'ın müşterilerine önemli bir finansal yardım sağlar. ING tarafından verilecek olan 100 bin TL borç kapatma kredisine ilişkin detayları sizler için derledik.

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ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek

ING Bank'ın borç transferi kredisi kullanılarak 100.000 TL'ye kadar olan borçları kapatabilirsiniz. Müşteriler, kampanya kapsamında %3,69 faiz oranı ile 3 ila 36 ay arasında değişen vade seçeneklerine sahiptir. Müşteriler, bu sayede daha düşük faiz oranlarıyla borçlarını yeniden yapılandırabilir ve ödeme planlarını kolaylaştırabilirler.

Başvuru koşulları

ING Bank'ın borç transferi kredisinden yararlanmak için belirli koşullar yerine getirilmesi gerekiyor. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler, güncel Findeks kredi notlarını bilmek zorundadır. ING Bank mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabilir. Müşteri olmayanlar, kredi onayı sonrası evrakları kurye aracılığıyla gönderebilir.

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Başvuru son tarihi

ING Bank'ın borç transferi kredisi kampanyası 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar tüm başvurular ve gerekli şartlar tamamlanmalıdır. ING Bank'ın kampanya süresince sunulan faiz oranları ve diğer koşullar hakkında daha fazla bilgi için en yakın şube veya resmi internet sitesini ziyaret edin.

Bu kredi, özellikle birden fazla kredi ödemesiyle uğraşan ve gelir-gider dengesini korumak isteyen bireyler için çok faydalıdır. Borç transferi kredisi sayesinde borçlarınızı tek bir ödeme altında toplamanın yanı sıra daha düşük maliyetle yönetebilir ve finansal planlamanızı daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.

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