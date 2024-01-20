Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Binlerce şikayet vardı, Sigortacılık denetleme kurumu sonunda el attı!

Son dönemlerde vatandaşların şikayet ettiği trafik sigortası teklif alamama sorununa Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) el attı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre teklif alamayanlara göre SEDDK kurumu belirleyecek. İşte detaylar.

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Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Binlerce şikayet vardı, Sigortacılık denetleme kurumu sonunda el attı!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirleyecek.

SEDDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde otuz veya daha fazla altında olması, belirtilen tarife basamaklarında aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına göre belirlenen oranların altında kalması, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının ve aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının sırasıyla yüzde yedisinin ve yüzde dördünün altında kalması gibi durunlar poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek”

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