“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Kiyosaki’den finansal özgürlük için Bitcoin önerisi…

Çok satanlar listesinde yer alan “Zengin Baba Zavallı Baba” kitabının yazarından altın değerinde bir tavsiye geldi. Ünlü kitap yazarı Robert Kiyosaki, finansal çöküşten korumak için diğer varlıkların yanı sıra Bitcoin'e yatırım yapılmasını savundu. Bitcoin’in yeniden ayağa kalkmasıyla tüm dünyada gündem oldu. Peki yazar haklı mı?

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“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Kiyosaki’den finansal özgürlük için Bitcoin önerisi…

Ünlü finansal eğitimci ve "Zengin Baba Yoksul Baba"nın yazarı Robert Kiyosaki, ulusal finansal kriz zamanlarında Bitcoin'i diğer varlıklarla birlikte bir koruma olarak listeledi. Kiyosaki, geleneksel yatırım için altın ve gümüşü önerirken, dijital varlıklarda da Bitcoin’i öne çıkarıyor.

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BİTCOİN, FİNANSAL ÇÖKÜŞE KARŞI ALTERNATİFTİR

Bitcoin, büyük bir değer deposu olduğunu başarıyla kanıtlamış olabilir. Kiyosaki bir keresinde merkezi olmayan bir kripto para birimi olarak benzersiz konumunu özetledi. Değerinin hükümet liderleri tarafından değil halk tarafından kontrol edildiğini ekledi. Bitcoin aynı zamanda merkez bankası eylemlerine karşı bir koruma görevi görüyor.

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YAZAR, BİTCOİN, ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMINI ÖNEMSİYOR

Popüler yazar, özellikle ekonomik erime karşısında, yatırımcıların portföylerinin çeşitlendirilmesinin her zaman temel destekçisi oldu. Sonuç olarak, yatırımcıları fonlarını altın, gümüş ve Bitcoin satın almaya teşvik etmeye çağırdı.

Yazara göre, bu hareket yatırımcıları "finansal olarak yozlaşmış ve beceriksiz liderlerimizden" koruyacak. Ekim 2023'te Kiyosaki, BTC tahmini 135.000 dolar olarak açıklamıştı.

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