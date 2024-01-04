Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar Ocak'ta yatıyor mu?

YAYINLAMA
Google News
Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenmeye başlanacak? Zamlı emekli maaşı 2024 Ocak'ta hesaplanacaktır.

Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Aralık ayı enflasyonu %2,93 ve yıllık enflasyonu %64.77 olarak açıklandı. Temmuz-aralık döneminde enflasyon %37.57 oldu. Mevcut yasalara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

zamli-emekli-maasi-ne-kadar-oldu.jpg

Zamlı Emekli Maaşı Hangi Ay Alınacak?

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bitcoin’de yeni şok! Bitcoin düşüşü ne kadar devam edecek?
Bitcoin’de yeni şok! Bitcoin düşüşü ne kadar devam edecek?
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Sahibinden.com'da büyük domain krizi! Emlak ve galericiler kilitlendi!
Sahibinden.com'da büyük domain krizi! Emlak ve galericiler kilitlendi!
GİB açıkladı! 2022 yılının vergi rekortmenleri belli oldu! Ne Koç, ne Acun, ne de Sabancı! İlk sırayı o isim göğüsledi!
GİB açıkladı! 2022 yılının vergi rekortmenleri belli oldu! Ne Koç, ne Acun, ne de Sabancı! İlk sırayı o isim göğüsledi!
Son Haberler
Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni yılda uygulanacak rakam!
2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni yılda uygulanacak rakam!
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu
Çok Okunanlar
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Milyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı
Milyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı
Emekliye dev promosyon müjdesi! O banka emekliye servet veriyor
Emekliye dev promosyon müjdesi! O banka emekliye servet veriyor
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır