Zamlı Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu, Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenmeye başlanacak? Zamlı emekli maaşı 2024 Ocak'ta hesaplanacaktır.

Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Aralık ayı enflasyonu %2,93 ve yıllık enflasyonu %64.77 olarak açıklandı. Temmuz-aralık döneminde enflasyon %37.57 oldu. Mevcut yasalara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

Zamlı Emekli Maaşı Hangi Ay Alınacak?

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

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Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.