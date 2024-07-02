Yuva yıkmakla suçlanan Nez, isyan etti: İçim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz!

Oyuncu, Şarkıcı Nez, eşinden anlaşmalı ayrılan Rüştü Onur Atilla ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanmasına isyan ederek "Ben boşanmış bir adamla tanıştım, içim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz"! dedi.

YAYINLAMA
Google News
Yuva yıkmakla suçlanan Nez, isyan etti: İçim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz!

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yuva yıkmakla suçlanan Nez, isyan etti: İçim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz!

İDDİALARA YANIT VERDİ: 'İÇİM ÇOK RAHAT'

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanan Nez, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Evet çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım. Doğrudur.Ve ben ilişkime başladığımda şöyle söyleyeyim boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız çünkü böyle bir şey yok. Biz birkaç yıldır sadece sosyal medya üzerinden arkadaşken, bir kez olsun görüşmüşlüğümüz olmadığı için de içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. "

Kaynak: Haber merkezi

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA: EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER...

Rüştü Onur Atilla da hafta sonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bu hak ediyor" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Zeynep Bastık muhteşem dans performansıyla sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık muhteşem dans performansıyla sosyal medyayı salladı
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
Dizi sektörüne damga vuran ABDli aktör Martin Mull, hayatını kaybetti
Dizi sektörüne damga vuran ABDli aktör Martin Mull, hayatını kaybetti
Son Haberler
Erdoğan’dan kabine sonrası çok net mesaj: “Provakasyonlara eyvallah demeyiz…”
Erdoğan’dan kabine sonrası çok net mesaj: “Provakasyonlara eyvallah demeyiz…”
Yuva yıkmakla suçlanan Nez, isyan etti: İçim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz!
Yuva yıkmakla suçlanan Nez, isyan etti: İçim çok rahat, aksini ispat edemezsiniz!
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış
Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'
Çok Okunanlar
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları