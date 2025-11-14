  1. Anasayfa
Yüreğimiz yanıyor! 20 Şehidimizi ebediyete uğurluyoruz

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra -Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimiz için Ankara Mürted Komutanlığında tören düzenlendi. Şehitlerimiz bu törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Yayınlanma:

Türkiye'nin yüreğine Gürcistan'dan gelen kara haberle ateş düştü. Azerbaycan'dan dönüş için havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. 20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı.

NAAŞLAR ADLİ TIP'TAN ALINIP MÜRTED'E GÖTÜRÜLDÜ

Şehitlerin naaşları, incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve yine konvoy eşliğinde saat 09.00'da düzenlenecek askeri tören için Mürted Hava Üssü'ne götürüldü.

KOMUTA KADEMESİ DE KATILDI

20 şehidimiz için burada tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesi de katıldı. Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.

Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni Cumartesi Günü İstanbul'da yapılacak.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

