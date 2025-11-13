Gürcistan'da düşen uçakla ilgili önemli gelişme: Son şehidimizin naaşına ulaşıldı!

Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Gürcistan'da düşen uçakla ilgili önemli gelişme: Bölgede arama çalışmaları sona erdi, son şehidimizin naaşına da ulaşıldı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Bölgede arama çalışmaları sona erdi, son şehidimizin naaşına da ulaşıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Düşen kargo uçağının enkazında incelemeler başlatıldı.

SON ŞEHİDİMİZİN NAAŞI DA ULAŞILDI

Düşen uçakta Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.

Haberin Devamı

Bölgede arama çalışmaları sona erdi. Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı. MSB bugün yaptığı açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN KARAKUTUSU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi. Bölgede çalışma yapan ekipler kaza kırım incelemelerinde kritik önem taşıyan karakutuyu çıkardı. Karakutuda, uçak içi telsiz konuşmaları ve sistem kayıtları yer alıyor. Bu verilerin kazanın nedenine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Öte yandan, enkazdan toplanan parçaların ön inceleme için Kayseri'deki askeri üste değerlendirileceği öğrenildi.

İLK KOPAN PARÇA KUYRUK KISMI OLDU

Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu'nun başkanlık ettiği inceleme ekibi, A400M "Koca Yusuf" uçağı ile Gürcistan'a giderek bölgede çalışma başlattı. Arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri dün saat 06.30 itibarıyla faaliyetlerine başladı. İlk tespitlere göre kazada uçağın kuyruk kısmının ilk kopan parça olduğu belirlendi. Bu durumun nedenleri araştırılıyor. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İncelemenin bu aşamasında, uçağın teknik bir sorun yaşayıp yaşamadığı üzerinde duruluyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ŞEHİTLERİN NAAŞI ÜLKEYE GETİRİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait askeri kargo uçağı ile ilgili çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."

Bir yıldız daha kaydı: Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti! Muazzet Abacı kimdir?

Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgıda sabaha karşı peş peşe 4 deprem!

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?