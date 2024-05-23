Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…

Türkiye’ye bir türlü yaz gelmedi. Zaman zaman hava sıcaklığı yükselse de Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar bölge bölge illeri etkisi altına aldı. Bugün ise, yurdun bazı şehirleri adeta beyaza büründü.

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Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…

Mevsimlerin değişmesiyle beraber sıcak ve soğuk havalar günübirlik farklılık gösteriyor. Kış döneminde olmadığı kadar yağışlar ilkbaharda fazlalaştı. Bugün ise, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege’nin iç kesimleri yoğun yağış altında kaldı.

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Yer yer sağanak yağışın çok olduğu şehirlerde dolu yağışı dikkat çekti. Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok iş yeri ve araçlarda maddi hasar oluştu.

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ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

23 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde dolu yağışı oldu. İlçede zor anlar yaşayan vatandaş için valilikten uyarı geldi. Yapılan açıklamada yağışların devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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ESKİŞEHİR, BİLECİK, MANİSA’DA DOLU MADDİ ZARAR VERDİ

Yurdun batı ve iç kısımlarında yoğun yağışlar doluya dönüştü. Dolunun ceviz büyüklüğünde yağmasıyla maddi hasarlar oluştu. Arabaların camları patlarken, ekili alanlarda zarar gördü.

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MGM’DEN CUMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi. Yer yer yağışlar sabaha karşı bitecek. Ancak bazı şehirlerde yağışlar 24 Mayıs Cuma günü akşama kadar devam edecek.

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