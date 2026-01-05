Yunanlıların o paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Muhalif gazetecilerden bile büyük tepki!

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması dünya basınında büyük yangı sürdürürken Yunan bir siyasetçiden küstahça bir paylaşım geldi...

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının yankıları sürüyor. Ulusararası hukuku çiğneyen ABD'nun bu adımını, fırsat bilen Yunanistan'daki Türkiye düşmanı çevrelerden şaşırtmayan bir hareket geldi. Yunanistanlı siyasetçi Failos Kranidiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD narko terör birimleri tarafından yakalandığını gösteren bir yapay zeka destekli fotoğraf paylaştı. Tepki çeken paylaşıma Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Kranidiotis adlı Yunanistanlı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımına ateş püskürdü.

Devletin zirvesine yapılan hakaretin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış sayılacağını belirten Uğur Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum. Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. Sınırları zorlamayı deneyen hadsizler şunu iyi bilmelidir: Sonunuz yine denize dökülmek olur. Sizin gibi tarih okumamış cahiller için çok büyük sözler bunlar… Pişman ederiz…"

Bu küstah paylaşımla ilgili ise en net tepkilerden birisi de Oğuzhan Uğur'dan geldi. Uğur, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Bak Çüküvantis kardeş. 25 yıldır Akp’ye muhalifim. Ancak böyle bir kareye izin vermemek için saniye düşünmez, canımı bile veririm! Hepimiz veririz. Dedene sor. Yine de kızamıyorum sana… Yazık sonuçta… Şu kareye Yunan askeri yerine Amerikan askeri koyacak kadar da eziksiniz. Sen ABD’den medet ummaya devam et. Biz çok şükür bize yeteriz. Evimizdeki meseleleri yine evimizde çözeriz. İnanmazsın… Babana sor."

