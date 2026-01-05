  1. Anasayfa
Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor! 2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira zam tavan rakamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlayarak enflasyon rakamlarının yıllık 30.89 aylık ise 0.89 olarak Açıklaması ile birlikte, Ocak ayında kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı da belirlendi. İşte hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren rakam.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını bugün (5 Ocak 2026) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı.

Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da belirlenmiş oldu.

2026 Ocak ayı​ kira zam oranı TÜİK'in Kasım ayı enflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. 2026 Ocak ayı konut ve işyeri kirasına azami yapılacak kira artışı oranı 34.88 oldu.

GÜNCEL KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 5 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Böylece 2026 yılı ocak ayı konut ve işyeri kira artışı​ zamları azami 34.88 olarak netleşti.

Geçtiğimiz Aralık ayında ise kira artış oranı yüzde 35.91 olmuştu.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Ekonomi

