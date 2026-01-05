Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor! 2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira zam tavan rakamı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlayarak enflasyon rakamlarının yıllık 30.89 aylık ise 0.89 olarak Açıklaması ile birlikte, Ocak ayında kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı da belirlendi. İşte hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren rakam.