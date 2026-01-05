SSK ve Bağ-Kur 2026 yılı emeklileri, maaşları ne kadar oldu! Zamlı emekli maaşı tam listesi

Enflasyon verisinin yıllık 30.89 aylık 0.89 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibariyle alacağı zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında, yüzde 12,19 artışla alacak. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu. Peki açıklanan bu son verilerle SSK ve Bağ-Kur 2026 yılı emeklileri, maaşları ne kadar oldu!

Memur ve emeklinin 2026 Ocak zammını kesinleştiren asgari ücret TÜİK tarafından duyuruldu. TÜİK verilerine göre Aralık 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Merkez Bankası anketi göz önüne alındığında Kasım ayı gibi Aralık ayı enflasyonunu da TÜİK beklentinin altında açıkladı. Bu rakamla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Bu durumda 20 bin lira ya da 30 bin lira emekli maaşı alan emekli ne kadar zamlı maaş alacak. Sizler için tüm zamlı emekli maaşlarını listeledik. SGK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI 2025 yılının ikinci yarısında enflasyon aylık bazda temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Bugün gelen yüzde 0,75'lik aralık verisiyle tablo tamamlandı ve emeklilerin cebine girecek yeni oran kesinleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. *18.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 2.194,20 TL

zamlı yeni emekli maaşı 20.194,20 TL oldu

*20.000 TL Emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 2.438 TL, Zamlı maaşı: 22.438 TL oldu.

*25.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 3.047,50 TL, zamlı maaşı 28.047,50 TL oldu.

*28.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 3.413,20 TL, zamlı emekli maaşı 31.413,20 TL oldu *30.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 3.657 TL, zamlı maaşı 33.657 TL oldu.

*35.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 4.266,50 TL, zamlı emekli maaşı 39.266,50 TL oldu.

*38.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 4.632,20 TL

zamlı emekli maaşı 42.632,20 TL *40.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 4.876 TL, zamlı emekli maaşı 44.876 TL oldu.

*45.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 5.485,50 TL, zamlı emekli maaşı 50.485,50 TL oldu.

*48.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 5.851,20 TL, yeni zamlı emekli maaşı 53.851,20 TL oldu *50.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 6.095 TL, zamlı emekli maaşı 56.095 TL oldu.

*55.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 6.704,50 TL, zamlı emekli maaşı 61.704,50 TL

*58.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 7.070,20 TL, zamlı emekli maaşı 65.070,20 TL oldu *60.000 TL emekli maaşı olan emeklinin Zam Tutarı: 7.314 TL, zamlı maaşı 67.314 TL oldu.

*65.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 7.923,50 TL, zamlı maaşı

72.923,50 TL oldu.

*68.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 8.289,20 TL, yeni emekli maaşı 76.289,20 TL *70.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 8.533 TL, zamlı yeni maaşı 78.533 TL oldu.

*75.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 9.142,50 TL, zamlı yeni emekli maaşı 84.142,50 TL oldu.

*80.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 9.752 TL, zamlı yeni emekli maaşı 89.752 TL oldu Bölge Gündem Haber / Muhammet Ali Kanıçok - Ekonomi




