Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...

Gökçeada açıklarında balık tutmak isterken yunan unsurlarının saldırısına uğrayan İlker Özdemir, parçalanan ve batma tehlikesi geçiren teknesiyle denizde mahsur kaldı.

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Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...

Gökçeada açıklarında balık tutmak isterken yunan unsurlarının saldırısına uğrayan İlker Özdemir, parçalanan ve batma tehlikesi geçiren teknesiyle denizde mahsur kaldı.

İlker Özdemir, teknesiyle balık avlamak için Gökçeada açıklarında bulunan Zürafa Kayalıkları mevkisinin 4 mil uzağına gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla, uluslararası sularda bulunan Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su almaya başlayan teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru yola çıktı.

Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...

Özdemir olaya ilişkin "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz" ifadesini kullandı.

Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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