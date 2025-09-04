Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak! Resmi açıklama, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacak.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzun süren arayışın ardından eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Resmi açıklama, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacak.

Fenerbahçe, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından İsmail Kartal kararını resmen açıklayacak.

Yönetim, toplantıda kararın diğer üyelere de iletileceğini duyurdu.

GÖRÜŞMELER YOĞUN GEÇTİ

Benfica karşısında alınan sonuçların ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Karar, Futbol Direktörü Devin Özek tarafından Mourinho’ya iletildi.

Mourinho’nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Son günlerde yapılan görüşmeler yoğun bir şekilde sürdü.

Devin Özek, Başkan Ali Koç’a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri oldu, ancak Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da gündeme geldi, fakat her iki isimle ilgili olumlu sonuç alınamadı.

YENİDEN KARTAL

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, güvenilir bir çözüm olarak eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşmayı tercih etti.

