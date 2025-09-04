  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak!

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak!

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak! Resmi açıklama, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacak.

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak!
Yayınlanma:

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak! Resmi açıklama, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacak.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzun süren arayışın ardından eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Resmi açıklama, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacak.

Fenerbahçe, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından İsmail Kartal kararını resmen açıklayacak.

Yönetim kurulu toplandı: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak!

Yönetim, toplantıda kararın diğer üyelere de iletileceğini duyurdu.

GÖRÜŞMELER YOĞUN GEÇTİ

Benfica karşısında alınan sonuçların ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Karar, Futbol Direktörü Devin Özek tarafından Mourinho’ya iletildi.

Mourinho’nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Son günlerde yapılan görüşmeler yoğun bir şekilde sürdü.

Devin Özek, Başkan Ali Koç’a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri oldu, ancak Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou da gündeme geldi, fakat her iki isimle ilgili olumlu sonuç alınamadı.

YENİDEN KARTAL

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, güvenilir bir çözüm olarak eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşmayı tercih etti.

Suudi Arabistan dikkat çekmeye devam ediyor: Alkol yasağı kalkmasının ardından helal bira reklamı yayınlandı!Suudi Arabistan dikkat çekmeye devam ediyor: Alkol yasağı kalkmasının ardından helal bira reklamı yayınlandı!

İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama: 8 Eylül'den itibaren yasak!İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama: 8 Eylül'den itibaren yasak!

Her ay evine giren parayı sosyal medyada paylaşan memur linçlendi!Her ay evine giren parayı sosyal medyada paylaşan memur linçlendi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Kerem Aktürkoğlu eşine yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan etti! Maddi ve manevi tazminat davası açıyor
Kerem Aktürkoğlu eşine yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan etti! Maddi ve manevi tazminat davası açıyor
Trabzonspor Milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattı, taraftarlar tesisleri bastı: Uğurcan'ı satanı bizde satarız
Trabzonspor Milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattı, taraftarlar tesisleri bastı: Uğurcan'ı satanı bizde satarız
Kerem Aktürkoğlu'nun ''Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim'' sözlerine büyük tepki: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin!
Kerem Aktürkoğlu'nun ''Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim'' sözlerine büyük tepki: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin!
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! Binlerce kişi ile geldi, çantasını doldurup tek başına gitti
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! Binlerce kişi ile geldi, çantasını doldurup tek başına gitti
Takım çalıştırmaktan değil tazminatlarla köşeyi dönmüş! Jose Mourinho Fenerbahçeden alacağı tazminat dudak uçuklattı!
Takım çalıştırmaktan değil tazminatlarla köşeyi dönmüş! Jose Mourinho Fenerbahçeden alacağı tazminat dudak uçuklattı!
Son dakika! Kerem Aktürkoğlu eşyalarını topladı, Fenerbahçeye geliyor: İşte bonservis bedeli...
Son dakika! Kerem Aktürkoğlu eşyalarını topladı, Fenerbahçeye geliyor: İşte bonservis bedeli...
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste...
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste...