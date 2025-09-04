Her ay evine giren parayı sosyal medyada paylaşan memur linçlendi!

Memurlara yönelik bir sosyal medya sayfasına gönderilen mesaj takipçilerin dikkatini çekti. Her ay evine giren parayı sosyal medyada paylaşan memur eleştirilerin odağı oldu. İşte o yorumlar...

Memurlara yönelik bir sayfada paylaşılan "aylık 110 bin TL gelir, 15 bin TL kira, 25 bin TL araç kredisi ve 25 bin TL altın birikimi" içerikli bütçe mesajı, kira tutarının gerçekçiliği ve aynı anda birikim–kredi ödeme tercihi nedeniyle tartışma yarattı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Memurlara yönelik bir sosyal medya sayfasına gönderilen mesajda, üç yıllık evli olduklarını ve her ikisinin de 8–5 çalışan memur olduklarını söyleyen kişi, aylık hane gelirinin 110 bin TL olduğunu belirtti.İşte mesajı gönderen kişinin evlerine giren para üzerinden yaptığı hesap;

Kira: 15 bin TL

*Yeni alınan araç için kredi taksidi: 25 bin TL

*Giderler sonrası kalan: 70 bin TL

*Aydan aya altına ayrılan birikim: 25 bin TL

*Gıda/ev alışverişi vb.: 45 bin TL (kalan miktar)

*Mesaj "gizli olsun lütfen" notuyla paylaşıldı.

Haberin Devamı

Gönderinin ardından kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma başladı.Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle;

*15 K kira neredeymiş?

*Madem birikim yapabiliyorsunuz niye kredi faizi ödüyorsunuz?

*15 K kira neresi kardeşim, Suriye mi?

*İstanbul'a gelseler sadece geçinebilirler.

*Hâlen ağlıyor memurlar maaş az diye.

*İki kişi çalışıp bir kişi maaşı alıyorlar aslında.

Yorumlarda özellikle 15 bin TL'lik kira tutarının gerçekçiliği ve aynı anda hem birikim yapıp hem de kredi faizi ödenmesi eleştirilerin odağı oldu. Bazı kullanıcılar, farklı şehirlerdeki kira seviyelerine atıf yaparken; kimileri de memur maaşlarının alım gücü üzerinden genelleme yaptı.

2025 KYK yurt ücretleri açıklandı: İşte oda tiplerine göre yeni fiyatlar....

Kızını otogarda pompalı tüfekle vurmuştu! Katil zanlısı baba kızını neden vurduğunu açıkladı

Katili ile beraber fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı! Savcı Ercan Kayhan kimdir, neden öldürüldü kim öldürdü?