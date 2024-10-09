  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!

Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Afganistan ve Pakistan sınır güçleri birbirine karşılıklı ateş açtı.

Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!
Yayınlanma:

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Pakistan ulusal basınının üst düzey güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Belucistan eyaletinin Nuşki bölgesinde sınırdaki tel örgü tamiri yapan askerler ile Afgan sınır güçleri arasında karşılıklı ateş açıldı.

Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!

Kaynaklar, Afganistan sınır güçlerinin çok sayıda kayıp verdiğini iddia ederken, iki ülkeden de konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında en son 20 Eylül'de çatışma yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Afganistan'da mevcut yönetim de dahil hükümetler, uluslararası arenada iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Bu hat üzerinde genelde Afgan tarafının inşa ettiği kontrol noktaları da taraflar arasındaki önemli anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.

Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında düzenlenen terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardıDolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardı

Başkan Erdoğan grup toplantısında gündemdeki konulara dikkat çekti! ''Kriminal tipler sokakta dolaşamaz''Başkan Erdoğan grup toplantısında gündemdeki konulara dikkat çekti! ''Kriminal tipler sokakta dolaşamaz''

2024 yılında en yüksek maaş veren ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?2024 yılında en yüksek maaş veren ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardı
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardı
Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!
21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!
Sur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü
Sur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!
Son dakika! Cem Garipoğlu'nun mezarındaki cesedin kime ait olduğu açıklandı!
Son dakika! Cem Garipoğlu'nun mezarındaki cesedin kime ait olduğu açıklandı!
Aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan üzücü haber: Hapşırığın sebebi bakın neymiş
Aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan üzücü haber: Hapşırığın sebebi bakın neymiş