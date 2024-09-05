Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Elazığ'ın Çaydarçıra mahallesinde bir yılanın evin girişinde ayakkabılıkta terliğin içinde yuva yaparak saklanması görenleri hayrete düşürdü.

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Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Elazığ'da bir apartman dairesinin önünde bulunan ayakkabılığın üzerindeki terliğin içine yuva yapan yılan şaşkınlık yarattı

YILANIN YUVA YAPTIĞI YERİ GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!

YILAN AYAKKABILIKTA TERLİĞİN İÇİNE SAKLANMIŞ

Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi. Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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