Yerel Seçim Haritası Değişti: 56 Belediye Başkanı AK Parti'ye transfer oldu!

Yerel Seçim Haritası Değişti: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanının transfer olmasıyla toplamda 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birçok il, ilçe ve belde yönetimi AK Parti'ye transfer oldu. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanının transfer olmasıyla toplamda 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu transferlerle yerel seçim haritası değişti.

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanırken AK Parti, yeni katılımlarla gücünü artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan parti, yeni yaşında adeta gövde gösterisi yaptı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu farklı il ve partilerden 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı.

56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra, aralarında CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve bağımsız isimlerin bulunduğu 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu sayının 24'ü Yeniden Refah, 14'ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İYİ Parti, 1'i Saadet Partisi, 1'i DEM Parti ve 1'i DEVA Partisi'nden oluşuyor.

YEDİ BÖLGEDEN KATILIM VAR

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre katılımlar Türkiye'nin yedi bölgesine yayıldı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

