  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Gözaltına alınan trol ordusunun hedef aldığı isimler, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!
Yayınlanma:

Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Gözaltına alınan trol ordusunun hedef aldığı isimler, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP içindeki birçok muhalif isim şikayetçi olacak.

İmamoğlu ve Özel tarafından kurulan trol ordusu sadece rakip isimlere saldırmadı, başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP içindeki birçok muhalif ismi de hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultay'ın dava sürecinde Kılıçdaroğlu’nu hedef alan trol ağı, eski genel başkana hakaret etmekle kalmamış, ölümle de tehdit etmişti.

Sosyal medyadaki saldırılarla ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve gözaltına alanın trol ordusu tarafından saldırıya uğrayan CHP’lilerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

Kore şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirildiKore şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Üç saat süren Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı: Gözler şimdi Moskova'daki toplantıdaÜç saat süren Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı: Gözler şimdi Moskova'daki toplantıda

Ağaçları deviren fırtına ne kadar sürecek, hangi bölgelerde etkili olacak? Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?Ağaçları deviren fırtına ne kadar sürecek, hangi bölgelerde etkili olacak? Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Yerel Seçim Haritası Değişti: 56 Belediye Başkanı AK Parti'ye Transfer Oldu!
Yerel Seçim Haritası Değişti: 56 Belediye Başkanı AK Parti'ye Transfer Oldu!
Kore şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirildi
Kore şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirildi
Son dakika! 5 ilimiz alev aldı: Ormanlarımız yine cayır cayır yanıyor!
Son dakika! 5 ilimiz alev aldı: Ormanlarımız yine cayır cayır yanıyor!
Son dakika: Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi!
Son dakika: Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi!
BDDK raporu açıkladı! İBB yolsuzluğunda 4.4 milyar TL ile en fazla para aktarılan o isim bakın kimmiş!
BDDK raporu açıkladı! İBB yolsuzluğunda 4.4 milyar TL ile en fazla para aktarılan o isim bakın kimmiş!
İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!
İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''