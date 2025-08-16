Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Kılıçdaroğlu ölümle tehdit edidi: O isimler harekete geçti!

Kılıçdaroğlu'nun hayatı tehlikede mi? Gözaltına alınan trol ordusunun hedef aldığı isimler, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP içindeki birçok muhalif isim şikayetçi olacak.

İmamoğlu ve Özel tarafından kurulan trol ordusu sadece rakip isimlere saldırmadı, başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP içindeki birçok muhalif ismi de hedef aldı.

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultay'ın dava sürecinde Kılıçdaroğlu’nu hedef alan trol ağı, eski genel başkana hakaret etmekle kalmamış, ölümle de tehdit etmişti.

Sosyal medyadaki saldırılarla ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve gözaltına alanın trol ordusu tarafından saldırıya uğrayan CHP’lilerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

