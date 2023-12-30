Yer: Trabzon! Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne de duyuldu! Kriterleri görenler ise "yok artık" diyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezindeki Atatürk Alanında bir direğe yapıştırılan "Evlilik ilanı" yazısı görenlerin ilgisini çekiyor.

A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda "Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu" bilgileri yer alıyor.

Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küffarla savaş halinde" ifadelerine yer verdi.

Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca'ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.

"İlk defa böyle bir şeye rastlıyorum"

Vatandaşlardan Salih Çevik, "İlginç bir şey, şaşırtıcı tam olarak anlayamadım ne demek istiyor. İlginç ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum" ifadelerini kullanırken Ercan Arslan isimli vatandaş da "Pek bir şey anlamadım ne demek istiyor. Nasıl bir eş arama şekli anlayamadım. Ne hallere geldik, memleket ne hallere düştü artık evlilik ilanlarını direklere yapıştırıyorlar. Çok ilginç, bu iyi bir durum değil gidişat iyi değil. İnsanlar şaşırmış durumda" diye konuştu.

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Muzaffer Hellaç adlı vatandaş ise ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunu ifade ederek "Böyle bir ilana hiç rastlamadım. Komik karşılıyorum" dedi.