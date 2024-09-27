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Yeni vergi geliyor! Kuaförden diş hekimine kadar herkes ödemek zorunda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin ortalama günlük, aylık ve yıllık gelirlerini hesaplar. Müşterilerin beyan ettikleri gelir ile elde ettikleri gelir arasında yüzde yirmi fark olanlar izaha çağırılacaktır. Kuyumculardan turizm amaçlı su sporları yapanlara kadar çok sayıda sektör bu uygulamayı kullanıyor.

Yeni vergi geliyor! Kuaförden diş hekimine kadar herkes ödemek zorunda
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Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326), Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bunun bir sonucu olarak, hizmet erbabına belirli koşulları yerine getirmesi kaydıyla ücret istisnası verilecektir. Hizmet erbabına, belirli bir süre işverene bağlı kalması ve belirli performans standartlarını karşılaması kaydıyla, işverenin veya grup şirketlerinin pay senetlerini indirimli veya bedelsiz olarak satın alma hakkı verilir.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak, teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenler tarafından hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin verildiği tarihteki rayiç değerinin, hizmet erbabının o yıldaki yıllık brüt ücretini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak, çalışanlarına pay senedi veren şirket bu istisnalardan yararlanabilir.

Pay senetleri verilerek sağlanan menfaat, hizmet erbabının o yılki brüt ücretini aşamaz.

Hizmet erbabına pay senetlerinin verildiği tarihin içinde bulunduğu dönemde bu istisna uygulanmalıdır. Bu pay senetlerinin bir süre boyunca tutulması gerekecektir.

Hizmet erbabı tarafından alınan pay senetlerinin elden çıkarılması, iktisap tarihinden itibaren üç yıl içinde istisna edilen verginin tamamını içerecektir. 4-6 yıl içinde elden çıkarılması durumunda %25, 7-10 yıl içinde elden çıkarılması durumunda %25 ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın işverenden tahsil edilecektir.

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