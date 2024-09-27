Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları

Altın fiyatları 27 Eylül 2024: Serbest piyasa ile ilgilenen Şanlıurfalılar altın fiyatlarını araştırıyor. 27 Eylül 2024 Salı sabahında Şanlıurfa serbest piyasada gram altın 2 bin 939 liradan ve çeyrek altın 4 bin 806 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları nasıl değişti? 27 Eylül 2024 itibariyle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadardır?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.939,0530
Satış: 2.939,3380
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.657,7500
Satış: 2.658,1300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.703,2800
Satış: 4.806,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.812,3600
Satış: 19.167,3100
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.375,31
Satış: 9.611,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.810,00
Satış: 19.165,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.047,74
Satış: 20.557,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.640,76
Satış: 2.480,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.761,74
Satış: 2.909,20