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Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları

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Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları
Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın 5 bin liranın üzerine çıktı. Altının gram değeri ne zaman arttı?
Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları 1 15

Altın fiyatları 27 Eylül 2024: Serbest piyasa ile ilgilenen Şanlıurfalılar altın fiyatlarını araştırıyor. 27 Eylül 2024 Salı sabahında Şanlıurfa serbest piyasada gram altın 2 bin 939 liradan ve çeyrek altın 4 bin 806 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları nasıl değişti? 27 Eylül 2024 itibariyle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadardır?

Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları 2 25

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.939,0530

Satış: 2.939,3380

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.657,7500

Satış: 2.658,1300

Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları 3 35

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.703,2800

Satış: 4.806,9400

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 18.812,3600

Satış: 19.167,3100

Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları 4 45

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.375,31

Satış: 9.611,68

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 18.810,00

Satış: 19.165,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.047,74

Satış: 20.557,38

Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları 5 55

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.640,76

Satış: 2.480,24

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.761,74

Satış: 2.909,20

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