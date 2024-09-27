Çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül güncel altın satış fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın 5 bin liranın üzerine çıktı. Altının gram değeri ne zaman arttı?

1 5 Altın fiyatları 27 Eylül 2024: Serbest piyasa ile ilgilenen Şanlıurfalılar altın fiyatlarını araştırıyor. 27 Eylül 2024 Salı sabahında Şanlıurfa serbest piyasada gram altın 2 bin 939 liradan ve çeyrek altın 4 bin 806 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları nasıl değişti? 27 Eylül 2024 itibariyle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadardır? 2 5 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 2.939,0530 Satış: 2.939,3380 ALTIN/ONS FİYATI Alış: 2.657,7500 Satış: 2.658,1300 3 5 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 4.703,2800 Satış: 4.806,9400 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 18.812,3600 Satış: 19.167,3100 4 5 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 9.375,31 Satış: 9.611,68 ZİYNET ALTIN FİYATI Alış: 18.810,00 Satış: 19.165,05 ATA ALTIN FİYATI Alış: 20.047,74 Satış: 20.557,38 5 5 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 1.640,76 Satış: 2.480,24 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 2.761,74 Satış: 2.909,20



