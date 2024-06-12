TUSAŞ'ta Deprem! Genel Müdür Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan görevden alındı

Milli savunma sanayisinde başarılı projelere imza atan TUSAŞ'ta Genel Müdür Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan görevden alınırken yerlerine atanan isimlerde belli oldu.

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TUSAŞ'ta Deprem! Genel Müdür Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan görevden alındı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınırken yerine Mehmet Demiroğlu atandı. Görevden alma ve atama kararını Basın Danışmanı Ali Genç'in TUSAŞ'tan açıklama şeklinde sosyal medya hesabından yapması dikkat çekti.

TUSAŞ'TA SÜRPSİZ GÖREVDEN ALMALAR

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), önemli bir yönetim değişikliği yaşadı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınarak yerine Mehmet Demiroğlu getirildi. Bu değişiklik, TUSAŞ Basın Müşaviri Ali Genç tarafından duyuruldu.

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TEMEL KOTİL VE RAFET BOZDOĞANIN YERİNE ATANAN İSMLER BELLİ OLDU

2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Kotil'in yanı sıra, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan'ın da görevden alındığı bildirildi. Yönetim Kurulu, Kotil ve Bozdoğan'ın yerine yeni isimler belirledi.
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Cihad Vardan da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Vardan, yeni görevi ile TUSAŞ'ta projelerin başında yer alacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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