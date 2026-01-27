Yeni 15 TL görenlerde şaşkınlık yarattı

  1. Anasayfa
Gaziantep'te bir adam, giyim mağazasından aldığı para üstünü kontrol ettiğinde, birer adet 5 TL ve 10 TL'nin birbirine yapıştırılarak yaratıcı ama geçersiz bir 15 TL haline getirildiğini fark etti.

Gaziantep'te yaşanan olay, para üstü kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bir giyim mağazasından alışveriş yapan vatandaş, kendisine verilen para üstünü incelediğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı. Vatandaş, bir adet 5 TL ile bir adet 10 TL'nin bantla birbirine yapıştırıldığını ve bu şekilde 15 TL gibi sunulduğunu fark etti. Durumu mağaza yetkililerine bildiren vatandaş, söz konusu paranın geçersiz olduğunu belirterek iade talep etti. Yaşanan olay kısa sürede çevredeki müşterilerin de dikkatini çekerken, benzer durumların başka kişiler tarafından da yaşanabileceği endişesi dile getirildi.

PARA ÜSTÜNÜ KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, özellikle yoğun alışveriş yapılan noktalarda para üstü alırken banknotların mutlaka tek tek kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

PESİAD, “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” yarışması birincilerini misafir ettiPESİAD, “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” yarışması birincilerini misafir etti

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’den PESİAD’a ZiyaretCHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’den PESİAD’a Ziyaret

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu: İşte, 2026 bayram ikramiyesi takvimiEmekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu: İşte, 2026 bayram ikramiyesi takvimi

