Şişli'deki kesik baş cinayetinde son dakika gelişmesi: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul’daki vahşi cinayete kurban giden, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın katilleri tutuklandı.

İstanbul’daki vahşi cinayette, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın sevgilisinden ayrılmak istemesi üzerine öldürüldüğü ortaya çıktı. Mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayete sahne oldu. Türkiye’ye 3 yıl önce yerleşen ve av malzemesi satan dükkânda çalışan Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’nın (36) cesedi, 24 Ocak'ta Şişli'deki bir çöp konteynerinde kafası ve uzuvları parçalanmış şekilde bulundu.

Khakimova’yı öldüren Özbekistan uyruklu inşaat işçileri Dılshod Akhrol Turdımurotov (31) ve cesedi parçalamasında yardımcı olan arkadaşı Gofurjon Kamalkhodaev (28) Gürcistan’a kaçmak için gittikleri İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Devam eden çalışmalarda bir esnafın ihbarı üzerine Ekrem K. (58) isimli şüpheli de gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

TİKTOK’TAN TANIŞMIŞLAR

Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadının 1 yıl önce katiliyle TikTok’tan tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.

Cinayete kurban giden Durdona Khokimova'nın (36), Özbekistan'da ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve Fatih'te birlikte yaşadığı Türk vatandaşının yanında kaldığı ortaya çıktı. Khokimova, bundan 3 yıl önce Özbekistan'dan gelip Türkiye'de av bayisi açtı. Bir yıl önce de TikTok'ta gezinirken inşaatlarda çalışan Özbekistan vatandaşı Ugli Dılshod Turdımurotov (31) ile tanıştı. Sevgili olan ikilinin ilişkisinde sorunlar çıkmaya başlayınca genç kadın ayrılmak istedi ancak Uglı buna yanaşmadı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Khakimova, iddiaya göre dini nikahlı eşine arkadaşına gideceğini söyleyerek evinden çıktı. 10 yaşındaki çocuğuyla yoluna devam eden genç kadın, bir süre sonra G.A.K. ile buluşarak birlikte Ümraniye'ye geçti. Çocuğunu G.A.K.'nın yanında bırakan Khakimova, daha sonra tek başına şüpheli D.A.U.T.'nin bulunduğu eve gitti.

Ümraniye'deki bir binanın zemin katında arkadaşı ile yaşayan Ugli ile eve gelen Durdona'nın tartışmaları, komşuların kulağına kadar gidiyordu. Olay günü yine evde kavga çıktı ama sesler bir süre sonra kesildi.

Sabah'ın haberine göre Ugli, genç kadını evine çağırdı. Eve gelen Durdona ile aralarında ayrılma konusundan tartışma çıktı. Ayrılmak istemeyen Ugli, genç kadının önce başına ütüyle vurdu, ardından eline bıçağı alıp sırtından bıçakladı. Kaçmasına engel olmaya çalışırken kolları ve bacaklarından da yaraladı.

OTİZMLİ ÇOCUĞU TAKSİYE BİNDİRİP GÖNDERDİ

Cinayetin ardından D.A.U.T.'nin, arkadaşı G.A.K.'ye çocuktan kurtulup eve gelmesini söylediği, G.A.K.'nin ise çocuğu taksiye bindirerek evine gönderdiği ve daha sonra cinayetin işlendiği eve geldiği öğrenildi.

Maktulün 10 yaşındaki çocuğunun otizmli olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

BANYODA PARÇALAMIŞLAR

Şüphelilerin, cesedi banyoda yere çöp poşeti sererek birlikte parçaladıkları, cesedin ev çevresinde bulunmasını istemedikleri ve zaman kazanmak amacıyla Şişli'ye getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, cesedi Şişli'de bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra Fatih'e geçtikleri, yurt dışına kaçmak amacıyla en yakın Gürcistan seferi için uçak bileti aldıkları ve sakal tıraşı oldukları öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak üzere gittikleri havalimanında polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan üçüncü şüphelinin kasap olduğu, olayı sosyal medyada gördüğü, ardından Khokimova'nın imam nikahlı eşine mesaj atarak durumu anlattığı öğrenildi.

KADININ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Şişli'de cesedi parçalara ayrılmış şekilde bulunan Durdona Khokimova'nın son anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

