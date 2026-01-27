Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu: İşte, 2026 bayram ikramiyesi takvimi

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak.Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.Tahmini ödeme günleri:
BAĞ-KUR emeklileri (maaş günü 25-28): 9 Mart Pazartesi
Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı
SSK emeklileri:
Maaş günü 17-19 olanlar: 11 Mart Çarşamba
Maaş günü 20-22 olanlar: 12 Mart Perşembe
Maaş günü 23-26 olanlar: 13 Mart Cuma