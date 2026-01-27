Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu: İşte, 2026 bayram ikramiyesi takvimi

Ramazan ayına kısa bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25'lik artışla 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Söz konusu artışın hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 5'er bin TL ikramiye alacak.