Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.20 itibarıyla yasağın kalktığını duyurdu. Yasağın kalmasıyla beraber ilk verilerde paylaşıldı. YSK Başkanı;

“31 Mart 20024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum.

Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Biz açıklamadan yayın yasağını delen ve biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun.”

CHP, TÜRKİYE GENELİNDE ÖNDE

Türkiye geneli sandıkların yüzde 28’si açıldı. İstanbul’da ve Ankara’da CHP adayları yarışı önede götürüyor. Özellikle de Ankara’da Mansur Yavaş’ın Turgut Altınok’a büyük üstünlüğü var.

31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde ciddi bir oy potansiyeline ulaştı. Yıllar sonra ilk defa AK Parti’yi geride bıraktı. CHP, sadece sahilleri değil anadolu şehirlerine de yayıldı. İşte açılan sandıklara göre yüzdesel dağılım;

CHP - 39,04

AKP - 37,60

DEM - 5,57

YRP - 4,51

İYİ PARTİ - 3,18

MHP - 3,14

DİĞER - 6,96

Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar