Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

Milyonların merakla beklediği yerel seçim sonuçları yavaş yavaş geliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı basın karşısına çıkarak basın yasağının kalktığını söyledi. Türkiye genelinde CHP’nin üstünlüğü ise herkesi şaşırttı.

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Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.20 itibarıyla yasağın kalktığını duyurdu. Yasağın kalmasıyla beraber ilk verilerde paylaşıldı. YSK Başkanı;

“31 Mart 20024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum.

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Biz açıklamadan yayın yasağını delen ve biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun.”

CHP, TÜRKİYE GENELİNDE ÖNDE

Türkiye geneli sandıkların yüzde 28’si açıldı. İstanbul’da ve Ankara’da CHP adayları yarışı önede götürüyor. Özellikle de Ankara’da Mansur Yavaş’ın Turgut Altınok’a büyük üstünlüğü var.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde ciddi bir oy potansiyeline ulaştı. Yıllar sonra ilk defa AK Parti’yi geride bıraktı. CHP, sadece sahilleri değil anadolu şehirlerine de yayıldı. İşte açılan sandıklara göre yüzdesel dağılım;

  • CHP - 39,04
  • AKP - 37,60
  • DEM - 5,57
  • YRP - 4,51
  • İYİ PARTİ - 3,18
  • MHP - 3,14
  • DİĞER - 6,96

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