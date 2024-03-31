Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Milyonlarca vatandaş, yerel seçimler için sandık başına gitti. Demokrasi zaferinin yaşandığı 31 Mart Pazar günü seçimlerde oy kullanma işlemi 17’de tamamlandı. Ancak sosyal medyada bazı paylaşımlar İletişim Başkanlığı’nı harekete geçirdi. İşte o açıklamalar…

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Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Seçimle ilgili provokasyon yine kendini gösterdi. Seçimlerde toplu oy kullanıldığı iddia edildi. Bu haberlere karşı İletişim Başkanlığı’ndan jet hızında yanıt geldi. Konuya açıklık getirildi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ANINDA YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımın ardından açıklama yaptı. İşte açıklamada yer alan detaylar;

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“Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtildiği, beşinci fıkrasında da; 'Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.' denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterildiği hatırlatıldı.”

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PROKOVAKASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

“Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır.

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İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz.”

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